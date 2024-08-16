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20:47, 16 августа 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали незаконно добывшую полторы тонны янтаря группировку

В Калининградской области задержали нелегальных добытчиков янтаря

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В Калининградской области задержали группировку, состоявшую из жителей региона и занимавшуюся незаконной добычей янтаря и реализацией изделий из него. Об этом в пятницу, 16 августа, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, с декабря 2022 года 11 жителей региона занимались нелегальной добычей камня со дна Балтийского моря, обработкой и реализацией готовых изделий из янтаря. В ходе обысков у них обнаружили и изъяли порядка полутора тонн янтаря-сырца и свыше 30 готовых к реализации изделий, а также моторные лодки, станки для обработки и оборудование для подводного плавания. Шестерых нелегальных добытчиков поместили под стражу.

Следователи устанавливают всех участников преступной организации, включая должностных лиц из числа правоохранительных органов, которые могут быть причастны к деятельности преступного сообщества.

12 августа в Магадане задержали иностранца за незаконный оборот 1,3 килограмма самородного золота.

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      Владимир Седов
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