Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:46, 31 января 2025Ценности

Российский блогер показал изменившуюся в отношениях внешность и рассмешил зрителей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @denis_grichanov

Российский блогер Денис Гричанов показал изменившуюся в отношениях с возлюбленной внешность и рассмешил зрителей. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале видео позировавший с голым торсом мужчина продемонстрировал спортивную фигуру с рельефными мышцами. «Начну с ней отношения, что может случиться?» — подписал он.

Затем автор поста запечатлел, как стал выглядеть через полгода. Так, он предстал перед камерой с торчащими животом и боками. «120 плюс килограммов», — пояснил инфлюэнсер.

Кадр: @denis_grichanov

Ролик набрал 2,8 миллиона просмотров. Пользователи сети оценили трансформацию Гричанова в комментариях. «Просто поставила противоугонку», «Самые хитрые сразу откармливают, чтобы не было конкуренции», «Вскормила львенка», «Больше не мальчик, а мужчина», «Влюбленный волк уже не хищник», — пошутили юзеры.

В декабре 2022 года похудевшая на 70 килограммов блогерша Джози-Крис (фамилия неизвестна) из США рассмешила подписчиков новой внешностью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мужчины сопротивлялись». Стали известны подробности вторжения ВСУ в курское село, с жителями которого жестоко расправились

      Полиция Украины призвала эвакуироваться из соседнего с Красноармейском города

      В подмосковном ЖК обнаружили еще одно незаконное жилище гастарбайтеров

      Число отравившихся шаурмой в российском городе выросло

      Записавших видео с угрозами ушедшему на СВО знакомому пьяных россиян нашли

      Отец Большунова прокомментировал его отъезд в Европу

      Трамп решил связаться с давним противником США

      В Абхазии попросили Россию помочь в создании постоянного авиасообщения

      Премьер Грузии назвал Украину «принесенной в жертву из-за глобальных интересов»

      Бундестаг проголосовал за прояснение вопроса о помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше