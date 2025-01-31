Российский блогер показал изменившуюся в отношениях внешность и рассмешил зрителей

Российский блогер Денис Гричанов показал изменившуюся в отношениях с возлюбленной внешность и рассмешил зрителей. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале видео позировавший с голым торсом мужчина продемонстрировал спортивную фигуру с рельефными мышцами. «Начну с ней отношения, что может случиться?» — подписал он.

Затем автор поста запечатлел, как стал выглядеть через полгода. Так, он предстал перед камерой с торчащими животом и боками. «120 плюс килограммов», — пояснил инфлюэнсер.

Кадр: @denis_grichanov

Ролик набрал 2,8 миллиона просмотров. Пользователи сети оценили трансформацию Гричанова в комментариях. «Просто поставила противоугонку», «Самые хитрые сразу откармливают, чтобы не было конкуренции», «Вскормила львенка», «Больше не мальчик, а мужчина», «Влюбленный волк уже не хищник», — пошутили юзеры.

В декабре 2022 года похудевшая на 70 килограммов блогерша Джози-Крис (фамилия неизвестна) из США рассмешила подписчиков новой внешностью.