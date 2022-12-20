Похудевшая на 70 килограммов блогерша рассмешила подписчиков новой внешностью

TikTok-блогерша Джози-Крис показала лицо после похудения и рассмешила подписчиков

Блогерша из США Джози-Крис (фамилия неизвестна) показала свою внешность после похудения и рассмешила подписчиков. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 39 тысяч подписчиков.

Героиня публикации с никнеймом @jkrissy14 рассказала, что хейтеры часто оставляют в сети негативные комментарии по поводу необычной формы ее лица. На размещенных кадрах американка посмотрела прямо в камеру, продемонстрировав пухлые щеки и округлое лицо. После этого девушка повернулась в профиль: в ролике видно, что ее челюсть приобрела четкие контуры.

По словам инфлюэнсерши, ее лицо стало ромбовидным после похудения почти на 70 килограммов. Зрители раскритиковали новую внешность блогерши в комментариях под публикацией. «Ты похожа на компьютерного героя из игры Roblox», «Теперь у тебя лицо Канье Уэста», «Ты как Гленн Куагмайр из мультфильма "Гриффины"», — заявили они.

Ранее блогерша Эрика Ингленд похудела на 66 килограммов за год и показала новую внешность. Она позировала в кроп-топе и легинсах, которые подчеркивали ее стройную фигуру. Зрители поддержали Ингленд в комментариях.