Российский губернатор раскрыл цели ВСУ в приграничном регионе

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ намеренно бьют по жилым домам и машинам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно бьют по жилым домам и машинам в Белгородской области, заявил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в приграничных населенных пунктах ведутся работы по восстановлению домов, однако не всегда это безопасно — на некоторых улицах, ближе к границе, дроны прилетают по три-четыре раза в день.

Раскрывая цели ВСУ, Гладков отметил, что противник намеренно наносит удары по жилым домам и машинам строителей, занимающихся их восстановлением.

«Конечно, если ситуация ухудшается, если растет напряжение, лучше делать перерыв на несколько дней, неделю, остановить работы и возобновлять, когда становится поспокойнее. Самое главное — беречь людей», — обозначил Гладков.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 31 января, Украина выпустила 49 беспилотников по семи регионам России, 25 из них российские средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области.