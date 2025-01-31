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08:38, 31 января 2025Россия

Российский губернатор сообщил о падении беспилотника возле жилого дома

Владимирский губернатор Авдеев сообщил о падении БПЛА в Судогодском районе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Судогодском районе Владимирской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в Telegram.

По его словам, падение дрона произошло в ночь на 31 января. В результате незначительные повреждения получил повреждения забор частного жилого дома. Пострадавших нет. На месте работают правоохранители, сотрудники Минобороны, а также представители областного правительства и местного самоуправления.

Ранее российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении минувшей ночью 49 беспилотников в семи регионах. 25 дронов средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Ростовской области, 8 — в Волгоградской, 6 — в Курской, 4 — в Ярославской, еще по два — в Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарским крае.

В Волгоградской области в результате падения обломков беспилотника загорелось здание на территории нефтеперерабатывающего завода. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, возгорание оперативно ликвидировали, однако пострадал один рабочий.

ЖЗЛ
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