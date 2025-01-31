Российский налетчик предстанет перед судом за расправу над женщиной 22 года назад

В Новосибирской области раскрыли расправу над продавщицей киоска 22 года спустя

В Новосибирске раскрыта жестокая расправа над продавщицей торгового киоска 22-летней давности. Об этом в пятницу, 31 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, преступление было совершено в июне 2003 года двумя 22-летними россиянами. Мужчины проникли в киоск и напали на женщину-продавщицу, которой нанесли три сильных удара арматурой по голове, оказавшихся не совместимыми с жизнью. Пытаясь раскрыть преступление, силовики нашли свидетеля, которому в тот момент было 11 лет, он годы спустя и опознал одного из налетчиков.

Подозреваемый оказался 43-летним жителем Ростовской области. В ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказал обстоятельства совершения преступления. Привлечь к ответственности его подельника не вышло — его жизнь оборвалась в 2017 году.

Ранее в Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в расправе над местной жительницей больше 20 лет назад.