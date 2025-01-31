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11:15, 31 января 2025Россия

Российский регион отправит бойцов СВО в паломничество

В Дагестане бойцов СВО бесплатно отправят в паломничество в Мекку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Дагестане участников специальной военной операции (СВО) отправят в паломничество. Об этом сообщает «Портал Северного Кавказа».

Вернувшиеся из зоны боевых действий бойцы смогут совершить паломничество в Мекку. Поездка для них будет бесплатной.

Глава региона Сергей Меликов пояснил, что паломничество оплатит сенатор Сулейман Керимов.

Ранее руководитель республики побывал в зоне проведения СВО и пообщался с бойцами. Меликов пожелал успехов военнослужащим, вручил им награды и передал технику и экипировку.

ЖЗЛ
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