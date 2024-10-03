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10:47, 3 октября 2024Россия

Глава российского региона приехал в зону СВО и обратился к бойцам

Глава Дагестана Меликов приехал в зону СВО и вручил награды бойцам

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба администрации республики в Telegram.

Меликов обратился к бойцам и пожелал им успехов. «Вы должны понимать, что все мы ждем вас дома», — подчеркнул он.

Глава Дагестана передал солдатам технику и экипировку, а также вручил награды отличившимся бойцам.

В июле в Дагестане кратно увеличили выплату для новобранцев СВО при заключении контракта на территории республики. Так, вместо 100 тысяч рублей бойцы будут получать 500 тысяч рублей.

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      Алан Босиков
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