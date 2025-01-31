Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:07, 31 января 2025Россия

Российский регион увеличил выплаты новобранцам СВО

Власти Владимирской области увеличили размер выплат добровольцам СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС

Во Владимирской области увеличили размер выплат участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава российского региона Александр Авдеев в Telegram.

Выплату увеличили сразу на 200 тысяч рублей. Теперь ее размер составляет миллион рублей.

Утвержденную сумму будут получать добровольцы, заключившие контракт с Минобороны на территории области в период с 1 января по 30 июня 2025 года, добавил губернатор.

Ранее выплаты участникам СВО повысили в Хабаровском крае. Теперь ушедшие на спецоперацию бойцы получают 1,2 миллиона рублей. Увеличение общего размера выплаты произошло за счет увеличения ее региональной части с 500 тысяч до 805 тысяч рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

      В Москве 11-летняя внучка расправилась с бабушкой из-за запрета пойти на прогулку

      В российском регионе осудили мужчину за расправу над беременной 21 год назад

      Жители российского города массово отравились шаурмой из киоска рэпера

      Врачи оценили метод Дженнифер Энистон облегчить проявления менопаузы

      Абсолютное большинство немцев выступило за сокращение приема беженцев в Германию

      Arianespace заключил контракты на три пуска Ariane 6

      В Курской области взломали телефон «двухсотого» ВСУ и посмотрели его запросы в поисковике

      В Турции подсчитали объемы российского импорта

      В Раде раскритиковали Зеленского за слова о Байдене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше