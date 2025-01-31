Российский регион увеличил выплаты новобранцам СВО

Власти Владимирской области увеличили размер выплат добровольцам СВО

Во Владимирской области увеличили размер выплат участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава российского региона Александр Авдеев в Telegram.

Выплату увеличили сразу на 200 тысяч рублей. Теперь ее размер составляет миллион рублей.

Утвержденную сумму будут получать добровольцы, заключившие контракт с Минобороны на территории области в период с 1 января по 30 июня 2025 года, добавил губернатор.

Ранее выплаты участникам СВО повысили в Хабаровском крае. Теперь ушедшие на спецоперацию бойцы получают 1,2 миллиона рублей. Увеличение общего размера выплаты произошло за счет увеличения ее региональной части с 500 тысяч до 805 тысяч рублей.