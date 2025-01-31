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00:16, 31 января 2025Наука и техника

Российский «Тигр» в зоне СВО доработали в стиле «Безумного Макса»

В зоне СВО заметили бронеавтомобиль «Тигр» с защитой в стиле «Безумного Макса»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Уголок Ситха»

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оснастили бронеавтомобиль «Тигр» дополнительной защитой в стиле фильма «Безумный Макс». Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

Доработанная машина получила экраны, которыми прикрыли двери, задние колеса и борта корпуса, а также решетки для защиты боковых стекол. На крыше «Тигра» можно заметить длинный козырек, прикрывающий машину от ударов FPV-дронами, и крупнокалиберный пулемет «Утес».

Изначально защищенность бронированных вариантов «Тигра» обеспечивают бронелисты толщиной пять или семь миллиметров. Полноприводный автомобиль предназначен для перевозки людей и различных грузов.

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