Российский «Тигр» в зоне СВО доработали в стиле «Безумного Макса»

В зоне СВО заметили бронеавтомобиль «Тигр» с защитой в стиле «Безумного Макса»

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оснастили бронеавтомобиль «Тигр» дополнительной защитой в стиле фильма «Безумный Макс». Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

Доработанная машина получила экраны, которыми прикрыли двери, задние колеса и борта корпуса, а также решетки для защиты боковых стекол. На крыше «Тигра» можно заметить длинный козырек, прикрывающий машину от ударов FPV-дронами, и крупнокалиберный пулемет «Утес».

Изначально защищенность бронированных вариантов «Тигра» обеспечивают бронелисты толщиной пять или семь миллиметров. Полноприводный автомобиль предназначен для перевозки людей и различных грузов.

В октябре 2023 года в войсках заметили бронеавтомобили «Тигр-М», оснащенные штатными комплектами дополнительного бронирования. Впервые защищенный вариант машины представили на форуме «Армия-2023». Дополнительные бронелисты прикрывают колеса, двери, решетку радиатора, лобовое стекло и капот.