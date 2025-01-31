Российский уголовник разозлился на злоупотреблявшую алкоголем мать и расправился с ней

В Амурской области вахтовик пойдет под суд за расправу над 75-летней матерью

В Амурской области российский уголовник предстанет перед судом за расправу над 75-летней матерью. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 ноября 2024 года ранее судимый 39-летний житель города Зея вернулся после работы на вахте и решил отметить это дело со своей матерью. Однако в процессе застолья женщина начала слишком активно налегать на спиртное. Уголовник потребовал от матери прекратить злоупотреблять спиртным, что привело к конфликту. В результате мужчина сильно избил пенсионерку и лег спать.

Утром в гости пришла соседка и заметила, что женщина не подает признаков жизни. После этого уголовник налил себе еще алкоголя и вызвал сотрудников полиции. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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