Боец Шустрый: ВС России отвлекли ВСУ перед взятием укрепрайона на юге Часова Яра

Российские военные отвлекли силы украинской армии перед взятием укрепрайона на территории базы отдыха «Часовярец» на юге Часова Яра в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир 2-го мотострелкового батальона 4-й бригады спецназа «Ахмат» с позывным Шустрый, его слова приводит военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

Российский военнослужащий сообщил, что его батальон успешно продвигался вдоль трассы Артемовск — Константиновка. Он пояснил, что это был ложный маневр, целью которого было заставить командиров ВСУ поверить, что готовится штурм села Ступочки в Краматорском районе ДНР. В результате этого украинские войска растянули свои силы, а российским войскам удалось занять террикон и лес на юго-востоке Часова Яра.

По словам бойца Российской армии, всего на территории укрепрайона было расположено четыре бункера, заполненных провизией и оружием. Он отметил, что 24-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) могла долго держать там оборону, однако украинские командиры плохо управляли личным составом во время боев.

В январе российские военнослужащие захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра, которая была возведена еще до начала спецоперации на Украине. В 2023 году один из бункеров заняли генералы НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ).