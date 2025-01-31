Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:10, 31 января 2025Экономика

Следком проверит ситуацию с затянувшимся расселением векового дома

Затянувшееся расселение векового дома в Ростове заинтересовало СК
Виктория Клабукова
Ростов-на-Дону. Архивное фото

Ростов-на-Дону. Архивное фото. Фото: Иван Сазыкин / Фотобанк Лори

В Ростове годами тянут с расселением многоквартирного дома вековой постройки. Положением жильцов заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает пресс-служба ведомства.

Проблемный дом был построен в 1917 году на улице Горького. Часть жилых помещений признали аварийными еще в 2004 году, целиком соответствующий статус дом приобрел в 2018-м. Муниципальные квартиры вскоре расселили. Остальные же собственники до сих пор живут в опасных квартирах, дожидаясь оценки стоимости жилья и компенсаций. Обращения в соответствующие органы не ускорили процесс расселения. Теперь же за ситуацию взялись в Следкоме. Глава ведомства поручил провести процессуальную проверку и отчитаться о ее результатах.

В другом российском доме один из таких обветшалых домов начал рушиться на жильцов. «Дом Третьякова» в Костроме построен в 1917 году, а в 1993-м признан объектом исторической ценности. Несмотря на статус, дом-памятник до сих используется как жилой. Перекрытия обвалились в пустовавшей квартире, поэтому никто не пострадал. Состояние других конструкций в доме оценивает прокуратура.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Птиц, Бетховена и Сервантеса собрались изобразить на новых европейских деньгах

      Разыскиваемого 14 лет за заказную расправу мигранта задержали в российском регионе

      Прожившую два месяца у магазина после смерти хозяина собаку приютила принцесса

      Следком проверит ситуацию с затянувшимся расселением векового дома

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе

      НАТО заподозрили в совершении диверсий на Балтике для наращивания сил рядом с Россией

      Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе в США чемпионки мира из России

      Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

      Поставки российского газа по «Турецкому потоку» достигли максимума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше