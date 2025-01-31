Следком проверит ситуацию с затянувшимся расселением векового дома

Затянувшееся расселение векового дома в Ростове заинтересовало СК

В Ростове годами тянут с расселением многоквартирного дома вековой постройки. Положением жильцов заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает пресс-служба ведомства.

Проблемный дом был построен в 1917 году на улице Горького. Часть жилых помещений признали аварийными еще в 2004 году, целиком соответствующий статус дом приобрел в 2018-м. Муниципальные квартиры вскоре расселили. Остальные же собственники до сих пор живут в опасных квартирах, дожидаясь оценки стоимости жилья и компенсаций. Обращения в соответствующие органы не ускорили процесс расселения. Теперь же за ситуацию взялись в Следкоме. Глава ведомства поручил провести процессуальную проверку и отчитаться о ее результатах.

В другом российском доме один из таких обветшалых домов начал рушиться на жильцов. «Дом Третьякова» в Костроме построен в 1917 году, а в 1993-м признан объектом исторической ценности. Несмотря на статус, дом-памятник до сих используется как жилой. Перекрытия обвалились в пустовавшей квартире, поэтому никто не пострадал. Состояние других конструкций в доме оценивает прокуратура.