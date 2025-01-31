Депутат Рады Дмитрук: СБУ организовала в Херсоне концлагерь для пыток жителей

Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) организовала в подконтрольном ВСУ Херсоне концентрационный лагерь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрук обвинил СБУ в организации концлагеря в Херсоне и сообщил, что это произошло 11 ноября 2022 года. Фильтрационный лагерь назвали «Меркурием».

«Также под физическим и психологическим давлением заставляли давать ложные показания на людей, которые вообще не работали [с российской властью]», — отметил он.

Ранее Дмитрук допустил исчезновение Украины в течение года. По его мнению, это возможно, если в стране пройдут выборы и на них победит «партия войны».