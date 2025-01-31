Секс-коуч оценила эффективность маски из спермы для омоложения лица

Секс-коуч Олеся Мелехина оценила популярный TikTok-тренд, в рамках которого блогерши рассказывают о пользе мужского эякулята для омоложения лица. Свое мнение она высказала в своем Telegram-канале.

Мелехина напомнила, что сперма в первую очередь предназначена для оплодотворения яйцеклеток и не должна быть напрямую вредна для кожи, однако при нанесении на лицо она может привести к аллергии. «Аллергия на сперму встречается примерно так же часто, как аллергия на куриный белок. Жидкость содержит комбинацию спермы, ферментов, кислот, липидов, фруктозу, аминокислоты, лимонную кислоту, фосфор, калий и гормоны, известных как простагландины», — перечислила она.

Специалистка отметила, что некоторые белки, подобные тому, который выделяют бактерии p.acnes, могут быть токсичными для кожи — именно они провоцируют появление прыщей. «Если вы все же решили попробовать такую масочку на себе, то для начала сделайте тест на отсутствие аллергической реакции. Для этого нанесите средство на сгиб локтя и отследите изменения на коже», — порекомендовала она. Также Мелехина обратила внимание на то, что в косметической промышленности человеческая сперма не используется.

Ранее сексолог Даная Марагутакис предупредила желающих заняться длительным и интенсивным сексом женщин о возможных негативных последствиях для здоровья. Она заявила, что длительный секс может быть дискомфортным и закончиться микроразрывами половых органов.