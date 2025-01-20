Женщинам рассказали о влиянии длительного и интенсивного секса на здоровье

Сексолог Даная Марагутакис предупредила желающих заняться длительным и интенсивным сексом женщин о возможных негативных последствиях для здоровья. Ее слова приводит издание Metro.

Марагутакис предупредила, что длительный секс может быть дискомфортным и закончиться микроразрывами половых органов. По ее словам, подобные повреждения, а также ссадины и раздражение повышают риск заражения заболеваниями, передающимися половым путем.

«Из-за трения при длительном половом акте увеличивается риск развития инфекций мочевыводящих путей. Также из-за чрезмерных нагрузок велик риск обезвоживания», — добавил терапевт Лоуренс Каннингем.

В свою очередь, психолог Наташа Сильверман отметила, что длительный секс негативно сказывается и на эмоциональном состоянии людей. Она объяснила, что для организма женщины нехарактерно оставаться в состоянии приятного сексуального возбуждения в течение нескольких часов. Когда половой акт длится долго или в нем участвуют несколько партнеров, интенсивность физической и эмоциональной стимуляции может привести к ощущению потери контроля или отстраненности от происходящего, что в большинстве случаев негативно сказывается на психике.

Ранее сексолог Даная Марагутакис развеяла популярный миф о сперме. По словам специалистки, в ней не так много белка, как принято считать.