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05:00, 20 января 2025Забота о себе

Женщинам рассказали о влиянии длительного и интенсивного секса на здоровье

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сексолог Даная Марагутакис предупредила желающих заняться длительным и интенсивным сексом женщин о возможных негативных последствиях для здоровья. Ее слова приводит издание Metro.

Марагутакис предупредила, что длительный секс может быть дискомфортным и закончиться микроразрывами половых органов. По ее словам, подобные повреждения, а также ссадины и раздражение повышают риск заражения заболеваниями, передающимися половым путем.

«Из-за трения при длительном половом акте увеличивается риск развития инфекций мочевыводящих путей. Также из-за чрезмерных нагрузок велик риск обезвоживания», — добавил терапевт Лоуренс Каннингем.

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В свою очередь, психолог Наташа Сильверман отметила, что длительный секс негативно сказывается и на эмоциональном состоянии людей. Она объяснила, что для организма женщины нехарактерно оставаться в состоянии приятного сексуального возбуждения в течение нескольких часов. Когда половой акт длится долго или в нем участвуют несколько партнеров, интенсивность физической и эмоциональной стимуляции может привести к ощущению потери контроля или отстраненности от происходящего, что в большинстве случаев негативно сказывается на психике.

Ранее сексолог Даная Марагутакис развеяла популярный миф о сперме. По словам специалистки, в ней не так много белка, как принято считать.

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