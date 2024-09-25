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07:00, 25 сентября 2024Забота о себе

Сексолог развеяла один из самых популярных мифов о сперме

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

В сперме есть белок, однако не так много, как кажется людям, рассказала врач-сексолог Даная Марагутакис. Один из самых популярных мифов о семенной жидкости она развеяла в беседе с Metro.

Кроме сперматозоидов, в сперме содержатся выделения предстательной и бульбоуретральной желез, сахар, цинк, немного витамина С, белок, объяснила сексолог. «По сути, средний объем спермы или эякулята составляет около пяти миллилитров, и компоненты спермы меняются с возрастом и из-за состояния здоровья. Таким образом, не каждый мужчина будет производить одинаковое количество белка в своей сперме или иметь одинаковое количество сперматозоидов в ней», — рассказала она.

На каждые пять миллилитров эякулята, продолжила Марагутакис, приходится 0,25 грамма белка. «Если вы сравните сперму, например, с яичными белками, то один большой яичный белок содержит 3,6 грамма белка, а значит, нужно будет 7,5 литра спермы, чтобы удовлетворить рекомендуемую ежедневную потребность в протеине», — пояснила врач.

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      Александра Лисица
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