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21:05, 28 августа 2024Забота о себе

Уролог объяснил пагубное влияние алкоголя на мужскую потенцию

Фото: andrey_l / Shutterstock / Fotodom

Регулярное снятие стресса с помощью алкоголя может оказывать негативное влияние на потенцию мужчины, предупредил андролог, уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков. Об опасности этой привычки он рассказал «Ленте.ру».

Врач объяснил, что употребление спиртных напитков может оказывать негативное влияние на потенцию мужчины из-за того, что алкоголь — это сильный депрессант, оказывающий седативное действие на нервную систему. Чрезмерное его употребление может стать причиной снижения сексуального влечения.

Также, по словам Гончикова, алкоголь может на время ухудшить работу предстательной железы и, как следствие, спровоцировать проблемы с достижением и поддержанием эрекции. Кроме того, спиртные напитки оказывают негативное влияние на качество спермы, из-за чего могут возникнуть проблемы с зачатием ребенка.

Помимо физиологических эффектов, алкоголь также может оказать влияние на психологические аспекты сексуальной функции: снижать уровень сексуального влечения, ухудшать эмоциональную связь и коммуникацию с партнером, а также приводить к нарушению сексуальной самооценки и уверенности

Батор Гончиковандролог, уролог

Уролог уточнил, что то, как сильно алкоголь повлияет на потенцию, зависит от множества факторов, например от количества и регулярности употребления, общего здоровья и возраста. «Умеренное и осознанное употребление спиртных напитков, соблюдение мер безопасности и здорового образа жизни могут помочь минимизировать негативное влияние алкоголя на потенцию», — добавил он.

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Гончиков добавил, что при возникновении проблем с потенцией важно сразу же обращаться к врачу.

Ранее эндокринолог Анна Солдатенкова назвала алкоголь одним из провокаторов развития старческого слабоумия. Она предупредила, что употребление спиртных напитков в пожилом возрасте провоцирует ухудшение мыслительных процессов, памяти, концентрации и значительно увеличивает риск деменции.

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      Наталья Обрядина
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