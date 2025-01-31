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13:57, 31 января 2025Силовые структуры

СК возбудил второе дело против бывшего российского мэра

СК возбудил второе дело о коррупции против экс-мэра Петрозаводска
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Против бывшего заместителя главы Карелии по внутренней политике, бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского возбудили новое дело о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Следователи установили, что в период с мая по декабрь 2020 года Любарский получил при посредничестве сотрудников государственного оздоровительного учреждения взятку от генерального директора строительной фирмы на 3 миллиона рублей. За это он должен был предоставить преференции компании при заключении договоров на производство строительных работ.

Ранее стало известно, что с 2017 по 2022 год подозреваемый получил более 37 миллионов рублей от представителей компании, оказывающей услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы республики. Денежные средства передавались экс-мэру через посредника и обеспечивали его содействие в решении различных вопросов взяткодателя.

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