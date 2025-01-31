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11:49, 31 января 2025Силовые структуры

СКР расследует факты атак украинских беспилотников на российскую территорию

СК расследует атаки БПЛА ВСУ по Волгоградской, Воронежской и Херсонской областям
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать преступления Вооруженных сил Украины против мирных жителей Волгоградской, Воронежской и Херсонской областей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В Каирах Херсонской области в результате украинской атаки был лишен жизни мирный житель и ранена женщина. На юге Воронежской области ранен мужчина. А в Волгоградской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата начался пожар на предприятии. Пострадал рабочий.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Ранее сотрудники СКР возбудили уголовное дело по факту обстрела школы в Херсонской области.

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