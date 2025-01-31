СКР расследует факты атак украинских беспилотников на российскую территорию

СК расследует атаки БПЛА ВСУ по Волгоградской, Воронежской и Херсонской областям

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать преступления Вооруженных сил Украины против мирных жителей Волгоградской, Воронежской и Херсонской областей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В Каирах Херсонской области в результате украинской атаки был лишен жизни мирный житель и ранена женщина. На юге Воронежской области ранен мужчина. А в Волгоградской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата начался пожар на предприятии. Пострадал рабочий.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Ранее сотрудники СКР возбудили уголовное дело по факту обстрела школы в Херсонской области.