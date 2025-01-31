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12:17, 31 января 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за пожара в здании бывшего завода на северо-западе Москвы

СК возбудил дело из-за пожара в здании бывшего завода на северо-западе Москвы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Следователи возбудили дело из-за пожара в административном здании на северо-западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Предварительно, причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки в потолке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

О пожаре стало известно утром 31 января — загорелось здание на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева, где сейчас расположен хостел. Площадь возгорания оценили в две тысячи квадратных метров. МЧС задействовало пожарный поезд при тушении мощного возгорания. Спасатели рассказали, что ликвидация возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой и температурой.

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