Словакия заявила о причастности воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» к протестам в стране

Премьер Фицо заявил, что «Грузинский легион» причастен к протестам в Словакии

Воюющий за Вооруженные силы Украины (ВСУ) «Грузинский национальный легион» (признан на территории России террористическим и запрещен) причастен к организации антиправительственных протестов в Словакии. С таким заявлением выступил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, его цитирует РИА Новости.

«Могу подтвердить, что за организацией митингов в Словакии стоит, хочется кому-то верить или нет, "Грузинский национальный легион". Это военная организация, которая является частью украинской армии», — рассказал глава правительства.

Ранее «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики, что наемника из Грузии Георгия Гелашвили суд заочно приговорил к 14 годам лишения за участие в боевых действиях на стороне Украины.