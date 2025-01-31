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14:25, 31 января 2025Мир

Словакия заявила о причастности воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» к протестам в стране

Премьер Фицо заявил, что «Грузинский легион» причастен к протестам в Словакии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Воюющий за Вооруженные силы Украины (ВСУ) «Грузинский национальный легион» (признан на территории России террористическим и запрещен) причастен к организации антиправительственных протестов в Словакии. С таким заявлением выступил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, его цитирует РИА Новости.

«Могу подтвердить, что за организацией митингов в Словакии стоит, хочется кому-то верить или нет, "Грузинский национальный легион". Это военная организация, которая является частью украинской армии», — рассказал глава правительства.

Ранее «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики, что наемника из Грузии Георгия Гелашвили суд заочно приговорил к 14 годам лишения за участие в боевых действиях на стороне Украины.

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