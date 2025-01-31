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21:47, 31 января 2025Мир

Слуцкий назвал Украину балластом для команды Трампа

Депутат Госдумы Слуцкий: Украина не приоритет, а балласт для команды Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Украина является балластом для команды американского президента Дональда Трампа, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал слова государственного секретаря США Марко Рубио о том, что Украина в результате военного конфликта оказалась отброшенной на 100 назад.

«Рубио трезво оценивает доставшееся "наследство" на украинском направлении. Тем более, что Украина — не приоритет, а скорее балласт для команды Трампа», — подчеркнул Рубио.

Слуцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своей политикой по сохранению власти приближает поражение армии страны.

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