Слуцкий назвал Украину балластом для команды Трампа

Депутат Госдумы Слуцкий: Украина не приоритет, а балласт для команды Трампа

Украина является балластом для команды американского президента Дональда Трампа, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал слова государственного секретаря США Марко Рубио о том, что Украина в результате военного конфликта оказалась отброшенной на 100 назад.

«Рубио трезво оценивает доставшееся "наследство" на украинском направлении. Тем более, что Украина — не приоритет, а скорее балласт для команды Трампа», — подчеркнул Рубио.

Слуцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своей политикой по сохранению власти приближает поражение армии страны.