Слуцкий: Зеленский своей политикой приближает поражение украинской армии

Владимир Зеленский своей политикой по сохранению власти приближает поражение армии Украины. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал назначение новым командующим ВСУ Александра Сырского и уход с этого поста Валерия Залужного.

«Отставка Залужного и назначение на его пост "генерала 200" Сырского никак не повлияет на неизбежность победы России в СВО», — объяснил Слуцкий.

По его словам, Сырский известен «в основном безуспешными военными операциями, закончившимися большими потерями для украинцев». Слуцкий также заявил, что Зеленский «только приближает неминуемое поражение украинской армии и достижение всех целей СВО».

Ранее Владимир Зеленский сообщил о встрече с Валерием Залужным. Во время нее он поблагодарил Залужного «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Сырского.

В свою очередь, советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Александр Сырский не покажет себя в должности главкома ВСУ лучше, чем в ситуации с обороной Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут).