Гагин: Сырский не покажет себя лучше, чем в ситуации с обороной Артемовска

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не покажет себя в этой должности лучше, чем в ситуации с обороной Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

По его мнению, Сырский успел себя показать как плохой командир и стратег. В качестве примера он привел оборону Артемовска, которой ранее руководил новый главком ВСУ. «Он там угробил десятки тысяч военнослужащих Украины, потерял кучу техники, не спас личный состав», — пояснил Гагин.

Вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Во время нее он поблагодарил Залужного «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Сырского.