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12:06, 31 января 2025Мир

Способность Венгрии повлиять на отмену антироссийских санкций Евросоюза оценили

Политолог Топорнин: Венгрия не повлияет на отмену антироссийских санкций
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Венгрия не сможет повлиять на отмену антироссийских санкций Евросоюза против России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин. Он напомнил, что глава страны Виктор Орбан неоднократно выступал против продления ограничений или введения новых, но затем менял свою позицию, получив ряд преференций от ЕС.

«Каждый раз, когда подходит время продления европейских санкций, Орбан заявляет, что не согласен и будет выступать против. А в ЕС принцип простой: все государства должны поддержать санкционный пакет, иначе он не будет принят. И каждый раз Венгрия собирается использовать свое вето. Но подходит время, начинаются закулисные переговоры, давление, страна получает новые льготы, кредиты, инвестиции, и в итоге Орбан меняет позицию и поддерживает санкции», — сказал Топорнин.

По мнению политолога, заявления Орбана о несогласии с антироссийскими санкциями вызывают большой скепсис. Вероятнее ему кажется то, что политик просто нашел путь получения новых бонусов от Брюсселя в обмен на поддержку санкционных пакетов.

«Не исключаю, конечно, что поставки газа, нефти через Украину очень важны для Венгрии. Но чаще всего получается так, что, как бы Орбан ни выступал против новых санкций, в итоге он получает преференции и все продолжается. Вряд ли ситуация изменится», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы санкции ЕС против России были отменены. Он также подчеркнул, что постоянно обсуждает эти вопросы с коллегами из стран — участниц Евросоюза.

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