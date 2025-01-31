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18:27, 31 января 2025Силовые структуры

Стали известны подробности обнаружения похищенной российской школьницы

В Тюменской области похищенную тремя взрослыми ученицу доставили в отдел полиции
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Похищенную 13-летнюю школьницу из Тюменской области и трех взрослых, с которыми ее нашли, доставили в отдел полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Машину со школьницей нашли после опроса очевидцев и изучения записей камер видеонаблюдения, по которым удалось идентифицировать автомобиль и установить его маршрут. Машину остановили сотрудники Госавтоинспекции в Саратовской области. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили подростка возле школы, расположенной в селе Княжево Тюменской области. Ученицу посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

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