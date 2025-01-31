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09:40, 31 января 2025Силовые структуры

Двое неизвестных на сером авто похитили школьницу после уроков

В Тюменской области двое мужчин похитили школьницу после уроков
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В селе Княжево Тюменской области двое мужчин похитили 13-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, неизвестные затолкали школьницу в серый KIA Rio. Это произошло после уроков. Очевидцы вспомнили, что перед похищением школьница попросила подругу подождать ее после занятий, объяснив, что за ней следит какой-то юноша.

Предварительно, авто похитителей стояло около школы с утра. В ней сидели взрослый мужчина с бородой и молодой человек. Полицейские ищут девочку.

Ранее в Астраханской области предстанет перед судом 36-летний житель села Копановка, обвиняемый в похищении человека.

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