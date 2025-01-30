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16:13, 30 января 2025Силовые структуры

Россиянин с мачете похитил обидчика своей жены и заставил его извиняться

В Астраханской области мужчина похитил и избил обидчика своей жены
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Астраханской области предстанет перед судом 36-летний житель села Копановка, обвиняемый в похищении человека. Об этом в четверг, 30 января, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе 2024 года обвиняемый узнал, что 24-летний молодой человек оскорбил его жену. Он остановил его машину, вынул мачете и, угрожая холодным оружием, велел ему пересесть в свой автомобиль. После этого обвиняемый отвез похищенного к жене и приказал ему извиниться. Когда тот исполнил требование похитителя, тот принялся избивать соперника, нанося ему удары по голове и телу рукоятью мачете.

Позже потерпевший воспользовался удобным моментом и сбежал от похитителя, после чего обратился в правоохранительные органы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Брянской области осудили на 2,5 года мужчину, избившего битой обидчика жены.

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