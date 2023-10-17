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19:03, 17 октября 2023Силовые структуры

Россиянин получил 2,5 года за избиение обидчика жены

В Брянской области осудили на 2,5 года мужчину, избившего битой обидчика жены

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Брянской области суд приговорил к 2,5 года лишения свободы 47-летнего местного жителя, избившего битой обидчика жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчина признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ. Россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, фигурант ехал по улице в поселке Дятьковского района. Там он заметил мужчину, который ранее оскорблял его жену. Осужденный не выдержал, вышел из машины и ударил обидчика супруги по ноге. Затем он продолжит бить потерпевшего битой по спине и кулаками по лицу. Пострадавший получил перелом ребра и повреждение селезенки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина вместе со знакомыми взломал дверь в квартиру матери и жестоко избил 22-летнего брата.

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    Екатерина Кашурникова
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