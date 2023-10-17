Петербуржец взломал дверь в квартиру матери и жестоко избил брата

Петербуржец вместе со знакомыми взломал дверь в квартиру матери и избил брата

В Санкт-Петербурге мужчина вместе со знакомыми взломал дверь в квартиру матери, расположенной в доме на улице Маршала Захарова, и жестоко избил 22-летнего брата, находившегося в это время внутри. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, 30-летний горожанин с приятелями проник в дом, избил родственника и вынес ювелирные украшения на 165 тысяч рублей.

Также из квартиры пропали документы и бытовая техника. После этого злоумышленники скрылись.

22-летнего пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Нападавших объявили в розыск. Как утверждает «Фонтанка», главный подозреваемый учился в университете «Военмех».

Сотрудники правоохранительных органов изъяли видеозаписи с камер в подъезде и составили ориентировки. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае пьяный мужчина украл из магазина алкоголь и сигареты, а после уснул рядом.