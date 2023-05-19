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12:20, 19 мая 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин обокрал магазин и уснул рядом

В Пермском крае пьяный мужчина украл из магазина алкоголь и сигареты, а после уснул рядом

В городе Чернушки Пермского края пьяный мужчина обокрал местный продуктовый магазин и уснул рядом на скамейке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД и предоставили видео с камеры наблюдения.

На кадрах виден вор, который взламывает дверь в магазин, берет с полок алкоголь и сигареты, а затем уходит.

В полицию поступил сигнал о срабатывании охранной системы в сетевом магазине. Прибывшие силовики нашли рядом с торговой точкой спящего на скамейке мужчину. Рядом с ним стоял украденный товар.

Сумма похищенного составила 13 тысяч рублей. Задержанный оказался ранее судимым за кражи и грабеж 34-летним жителем Перми. В отношении него возбуждено уголовное дело, он арестован.

Любовь Ширижик
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