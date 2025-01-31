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14:01, 31 января 2025Силовые структуры

Стало известно о возможном возбуждении дела против журналистки Таратуты

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Таратуты
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении журналистки Юлии Таратуты (признана иноагентом на территории РФ) за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным столичной прокуратуры, в течение года журналистка была дважды привлечена к административной ответственности по статье 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») КоАП РФ. Тем не менее с сентября по декабрь 2024 года она вновь не предоставила сведения, обязательные для иноагентов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Материалы прокурорской проверки уже направлены в следственный орган.

Главред онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута была внесена в реестр иностранных агентов в декабре 2022 года.

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