Минюст внес в реестр иноагентов еще пять физлиц и три организации

Минюст России внес в реестр иноагентов еще пять физических лиц и три организации

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов еще пять физических лиц, а также три организации, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что список иностранных агентов пополнили главред онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута, предприниматель Дмитрий Давыдов, журналист Дмитрий Любимов, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин и политик Наталья Грязневич.

Помимо этого, в реестре оказались региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», а также самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида».

Ранее в России впервые оштрафовали физлицо-иноагента. Штраф в 15 тысяч рублей получил внесенный Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, известный оппозиционный блогер и политический деятель Максим Кац.