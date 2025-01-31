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02:24, 31 января 2025Мир

Стало известно о закупке для ВСУ мин времен Второй мировой войны

Кривонос: МО Украины закупило по €600 мины для ВСУ времен Второй мировой войны
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минобороны Украины закупило для Вооруженных сил республики (ВСУ) противотанковые мины времен Второй мировой войны стоимостью по 600 долларов за каждую. Такие данные раскрыл экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны генерал в отставке Сергей Кривонос на YouTube-канале «Фабрика новин».

Об этом стало известно в ходе обсуждения недавнего сообщения от украинского журналиста Юрия Бутусова о поставке ВСУ некачественных гранат. По словам Кривоноса, срок хранения тротила, которым начинены закупленные МО мины, составляет 35 лет, если они будут находиться в хороших условиях. «Ну, у нас после Второй мировой прошло значительно больше времени», — подчеркнул он.

Отставной генерал заключил, что военное ведомство республики потратило средства на «дерьмо», которое принесет в результате «огромное количество головной боли».

Ранее Бутусов заявил, что подразделения ВСУ в Курской области получили бракованные гранаты Ф-1, начиненные внутри чем-то напоминающим кукурузную крупу. Он опубликовал видео, на котором военные разбирают боеприпасы.

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