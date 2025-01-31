Стало известно о закупке для ВСУ мин времен Второй мировой войны

Минобороны Украины закупило для Вооруженных сил республики (ВСУ) противотанковые мины времен Второй мировой войны стоимостью по 600 долларов за каждую. Такие данные раскрыл экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны генерал в отставке Сергей Кривонос на YouTube-канале «Фабрика новин».
Об этом стало известно в ходе обсуждения недавнего сообщения от украинского журналиста Юрия Бутусова о поставке ВСУ некачественных гранат. По словам Кривоноса, срок хранения тротила, которым начинены закупленные МО мины, составляет 35 лет, если они будут находиться в хороших условиях. «Ну, у нас после Второй мировой прошло значительно больше времени», — подчеркнул он.
Отставной генерал заключил, что военное ведомство республики потратило средства на «дерьмо», которое принесет в результате «огромное количество головной боли».
Ранее Бутусов заявил, что подразделения ВСУ в Курской области получили бракованные гранаты Ф-1, начиненные внутри чем-то напоминающим кукурузную крупу. Он опубликовал видео, на котором военные разбирают боеприпасы.