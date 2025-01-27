ВСУ в Курской области получили начиненные крупой гранаты

Бутусов: Бойцам ВСУ под Курском отправили бракованные гранаты, начиненные крупой

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправленные в Курскую область, получили бракованные гранаты Ф-1, начиненные внутри чем-то напоминающим кукурузную крупу. Видео, на котором военные разобрали гранаты, опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram-канале.

«Вместо пороха — "Мивина" (украинская торговая марка пищевых полуфабрикатов — прим. «Ленты.ру»), ок... Вот так мы воюем на Курщине», — написал журналист.

«Бракованных гранат Ф-1 не должно было быть на фронте еще с 8 декабря 2024», — добавил Бутусов, выложив фотографию документов.

На новость отреагировал депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук. «Вот как должен отвечать Зеленский, который ворует у солдат все: от каши — до гранат?!» — написал он в Telegram-канале.

Ранее командир минометной батареи 21-го отдельного батальона украинской армии с позывным Мозг пожаловался, что артиллерия ВСУ вынуждена вести бои в Торецке с бракованными минами и боеприпасами.