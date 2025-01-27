Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:19, 27 января 2025Бывший СССР

ВСУ в Курской области получили начиненные крупой гранаты

Бутусов: Бойцам ВСУ под Курском отправили бракованные гранаты, начиненные крупой
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправленные в Курскую область, получили бракованные гранаты Ф-1, начиненные внутри чем-то напоминающим кукурузную крупу. Видео, на котором военные разобрали гранаты, опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram-канале.

«Вместо пороха — "Мивина" (украинская торговая марка пищевых полуфабрикатов — прим. «Ленты.ру»), ок... Вот так мы воюем на Курщине», — написал журналист.

«Бракованных гранат Ф-1 не должно было быть на фронте еще с 8 декабря 2024», — добавил Бутусов, выложив фотографию документов.

На новость отреагировал депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук. «Вот как должен отвечать Зеленский, который ворует у солдат все: от каши — до гранат?!» — написал он в Telegram-канале.

Ранее командир минометной батареи 21-го отдельного батальона украинской армии с позывным Мозг пожаловался, что артиллерия ВСУ вынуждена вести бои в Торецке с бракованными минами и боеприпасами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дания усилит военное присутствие в Арктике

      В США назвали опасные последствия взрывов на «Северных потоках»

      Украинский пленный рассказал о масштабах дезертирства в ВСУ

      Урсулу фон дер Ляйен назвали опасной лгуньей

      Такер Карлсон назвал взрывы на «Северных потоках» атакой США на Германию

      ВСУ в Курской области получили начиненные крупой гранаты

      На Украине захотели взыскать активы исполнительного директора «России Сегодня»

      На Украине рассказали об освобождении схваченного ТЦК священника УПЦ

      Прокуратура потребовала выплатить пенсионерке 300 тысяч рублей за падение во дворе

      Хоккеист «Салавата Юлаева» заблокировал бросок лицом в матче КХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше