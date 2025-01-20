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15:54, 20 января 2025Бывший СССР

Командир ВСУ пожаловался на качество боеприпасов в Торецке

Командир ВСУ с позывным «Мозг» пожаловался на качество боеприпасов в Торецке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждена вести бои в Торецке с бракованными минами и боеприпасами. На качество снарядов пожаловался в беседе с «Украинской правдой» командир минометной батареи 21-го отдельного батальона украинской армии с позывным «Мозг».

«Есть разные партии и производители. Есть те, что делают без брака, их мины летят — и это не обязательно импортные. А есть те, которые возвращаешь, не доезжая до огневых позиций. Приняли решение просто не принимать такие мины», — заявил военный.

Он добавил, что при этом количество боеприпасов в ВСУ в последнее время увеличилось.

Ранее в украинской прессе заявили о хаосе в ВСУ на покровском направлении. Сообщалось, с некоторыми позициями украинских войск нет связи по причине отсутствия раций, а некоторые выходят на связь только при наличии мобильного интернета.

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