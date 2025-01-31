Суд арестовал проходящего по делу главы «Фонбета» адвоката

В Москве на 2 месяца арестовали адвоката Юркина по делу главы «Фонбета» Анохина

В Москве суд на два месяца арестовал адвоката Валерия Юркина, одного из фигурантов дела о взяточничестве главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, во время заседания стало известно, что Юркин написал явку с повинной. Он пробудет под арестом до 29 марта.

Ранее сообщалось, что сегодня, 31 января, был арестован другой фигурант этого дела — заместитель главы УВД Восточного округа Сергей Бивол. Он проходит обвиняемым по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Сторона защиты настаивала на более мягкой мере пресечения.

Источник «Ленты.ру» рассказал, что Бивол лично передавал деньги для взятки высокопоставленному силовику. Себе за это он оставил 2,5 миллиона рублей.