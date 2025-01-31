Жадность полицейского провалила попытку главы «Фонбет» подкупить ФСБ

«Ъ»: Попытка главы «Фонбет» Анохина дать взятку ФСБ провалилась из-за посредника

Начальник отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и криминальными банкротствами УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы подполковник Артем Подопросветов провалил попытку главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина дать взятку сотрудникам ФСБ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Полицейский, выступивший в роли посредника, пожадничал и оставил себе полученные для подкупа чекистов 10 миллионов рублей. Эти деньги нашли у него дома в результате обысков.

Анохин же обналичил на эти цели 60 миллионов рублей, львиную часть из которых получили посредники. Он хотел с помощью взятки избежать привлечения к уголовной ответственности за хищение выделенных из бюджета на развитие спорта в Московском регионе средств.

31 января Тверской суд Москвы арестовал адвоката Валерия Юркина, оформившего явку с повинной, и заместителя главы УВД Восточного округа столицы Сергея Бивола. Он, по версии следствия, передал 12,5 миллиона рублей Подопросветову, оставив себе 2,5 миллиона рублей.

