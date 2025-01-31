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18:57, 31 января 2025Силовые структуры

Жадность полицейского провалила попытку главы «Фонбет» подкупить ФСБ

«Ъ»: Попытка главы «Фонбет» Анохина дать взятку ФСБ провалилась из-за посредника
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Суд арестовал проходящего по делу главы «Фонбета» адвоката
Сергей Анохин

Сергей Анохин. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Начальник отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и криминальными банкротствами УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы подполковник Артем Подопросветов провалил попытку главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина дать взятку сотрудникам ФСБ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Полицейский, выступивший в роли посредника, пожадничал и оставил себе полученные для подкупа чекистов 10 миллионов рублей. Эти деньги нашли у него дома в результате обысков.

Анохин же обналичил на эти цели 60 миллионов рублей, львиную часть из которых получили посредники. Он хотел с помощью взятки избежать привлечения к уголовной ответственности за хищение выделенных из бюджета на развитие спорта в Московском регионе средств.

31 января Тверской суд Москвы арестовал адвоката Валерия Юркина, оформившего явку с повинной, и заместителя главы УВД Восточного округа столицы Сергея Бивола. Он, по версии следствия, передал 12,5 миллиона рублей Подопросветову, оставив себе 2,5 миллиона рублей.

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