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20:40, 31 января 2025Силовые структуры

Четверых посредников по делу о взятке главы «Фонбет» заключили под стражу

СК: Суд арестовал четырех посредников по делу главы «Фонбет» Анохина о взятке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Жадность полицейского провалила попытку главы «Фонбет» подкупить ФСБ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы арестовал четверых фигурантов уголовного дела главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, пытавшегося дать взятку в 60 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По ходатайству следствия заключены под стражу до 29 марта предполагаемые посредники в передаче денег: заместитель начальника УВД по Восточному административному округу Москвы, сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному административному округу Москвы, адвокат и бывший сотрудник полиции.

В пресс-службе суда уточнили «Ленте.ру», что в СИЗО отправлен подполковник Артем Подопросветов. По данным газеты «Коммерсантъ», он пожадничал и оставил себе полученные для подкупа чекистов 10 миллионов рублей. Эти деньги нашли у него дома в результате обысков.

Анохин обналичил для дачи взятки 60 миллионов рублей, но львиную часть из которых получили посредники. Он хотел с помощью денег избежать привлечения к уголовной ответственности за хищение выделенных из бюджета на развитие спорта в Московском регионе средств.

31 января Тверской суд Москвы арестовал адвоката Валерия Юркина, оформившего явку с повинной, и заместителя главы УВД Восточного округа столицы Сергея Бивола. Он, по версии следствия, передал 12,5 миллиона рублей Подопросветову, оставив себе 2,5 миллиона рублей.

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