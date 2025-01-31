Четверых посредников по делу о взятке главы «Фонбет» заключили под стражу

СК: Суд арестовал четырех посредников по делу главы «Фонбет» Анохина о взятке

Тверской суд Москвы арестовал четверых фигурантов уголовного дела главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, пытавшегося дать взятку в 60 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По ходатайству следствия заключены под стражу до 29 марта предполагаемые посредники в передаче денег: заместитель начальника УВД по Восточному административному округу Москвы, сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному административному округу Москвы, адвокат и бывший сотрудник полиции.

В пресс-службе суда уточнили «Ленте.ру», что в СИЗО отправлен подполковник Артем Подопросветов. По данным газеты «Коммерсантъ», он пожадничал и оставил себе полученные для подкупа чекистов 10 миллионов рублей. Эти деньги нашли у него дома в результате обысков.

Анохин обналичил для дачи взятки 60 миллионов рублей, но львиную часть из которых получили посредники. Он хотел с помощью денег избежать привлечения к уголовной ответственности за хищение выделенных из бюджета на развитие спорта в Московском регионе средств.

31 января Тверской суд Москвы арестовал адвоката Валерия Юркина, оформившего явку с повинной, и заместителя главы УВД Восточного округа столицы Сергея Бивола. Он, по версии следствия, передал 12,5 миллиона рублей Подопросветову, оставив себе 2,5 миллиона рублей.