Суд ООН указал для России и Украины крайние сроки подачи документов по иску о геноциде

Суд ООН указал 22 сентября как крайнюю дату подачи документов по иску о геноциде

Суд ООН указал для Украины 20 мая и для России 22 сентября как крайнюю дату подачи документов по иску о геноциде. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Суд предложил Украине и России представить свои мнения по данному вопросу до 20 мая 2025 года и 22 сентября 2025 года соответственно. Затем суду предстоит решить, являются ли эти встречные требования приемлемыми для рассмотрения», — отмечается в пресс-релизе судебной инстанции.

Дополнительно напоминается, что 18 ноября прошлого года Россия подала контрмеморандум в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

18 ноября прошлого года Россия представила Международному суду ООН доказательства о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Отмечается, что материалы включают 522 страницы текста, а также более 10 тысяч страниц приложений. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о доказательствах по более чем 140 эпизодам целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса, что подкрепляется показаниями почти 300 свидетелей.