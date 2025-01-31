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17:35, 31 января 2025Мир

Трамп решил связаться с давним противником США

CNN: Трамп решил связаться с президентом Венесуэлы Мадуро
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил связаться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который воспринимается давним противником североамериканского государства. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Ричард Гренелл, спецпредставитель президента Дональда Трампа по особым поручениям, как ожидается, встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро», — приводит телеканал слова источника.

Предполагается, что основной темой встречи станет проблема депортационных рейсов нелегальных мигрантов из США в страны Латинской Америки. В связи с началом экономического и политического кризиса в 2013 году Соединенные Штаты являются одним из важных направлений для венесуэльских беженцев.

19 января портал Axios сообщал, что новая администрация Трампа захотела сменить режим в Венесуэле. Однако смена режима, как уточняется в материале, необязательно предполагает военные действия. Причиной подобного интереса являются подозрения в содействии наркоторговле и военном сотрудничестве с Ираном.

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