Требования Трампа вызвали гнев в ФБР

NBC: Инициированные Трампом увольнения в госструктурах вызвали гнев в ФБР

Инициированные адмиинистрацией президента США Дональда Трампа увольнения в американских госструктурах вызвали гнев в Федеральном бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает NBC News.

По словам одного из действующих сотрудников бюро, чистка, затронувшая около полудюжины высокопоставленных руководителей ФБР, назначенных бывшим директором Кристофером Рэем, является «крайне разрушительным шагом». Он отметил, что решение новой американской администрации вызвало в ведомстве волну негодования, так как пострадавшие сотрудники «никоим образом не считаются политическими деятелями», пишет NBC.

Ранее стало известно, что администрация Трампа приказала уйти в отставку или на пенсию ряду исполнительных помощников директоров — менеджеров, которые курируют расследования уголовных дел и расследований в сфере национальной безопасности, — а также главных агентов, работающих по всей стране. В противном случае им пообещали, что они будут понижены в должности или переведены на другую работу.

Уточняется, что некоторые из работников еще не достигли пенсионного возраста, что означает, что они могут потерять льготы, на которые имели бы право, если бы их не вынудили уйти.