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10:15, 31 января 2025Силовые структуры

Трое подростков расправились с заступившимся за свою девушку россиянином

В Башкортостане трое подростков зарезали мужчину, заступившегося за свою девушку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Башкортостане трое подростков расправились с 22-летним молодым человеком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Трагедия произошла в Стерлитамаке. Подростки оскорбили возлюбленную потерпевшего в социальных сетях, и он поехал разбираться с ними. Во время конфликта один из нападавших достал нож и нанес мужчине несколько ударов. Молодого человека не удалось спасти.

Отмечается, что несовершеннолетние сбежали.

Ранее сообщалось, что в Амурской области уголовник предстанет перед судом за расправу над 75-летней матерью.

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