Троих россиян осудят за похищение женщины и вымогательство денег у ее мужа

В Челябинске осудят троих похитителей женщины, вымогавших деньги у ее мужа

В Челябинске следователи завершили расследование уголовное дела в отношении троих похитителей 22-летней местной жительницы, вымогавших деньги у ее мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Они проходят обвиняемыми по статьям 126 («Похищение человека»), 162 («Разбой») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Их дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 7 мая 2024 года обвиняемые на одной из улиц города похитили пострадавшую, украли ее имущество и удерживали против ее воли, избивая. Они также угрожали мужу женщины, требуя передать им 100 тысяч рублей.

Ранее в Алтайском крае следователи предъявили обвинение троим местным жителям, которые похитили знакомого и вывезли его в лес.