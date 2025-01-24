Трое россиян похитили знакомого и вывезли его в лес

В Алтайском крае трое мужчин похитили знакомого и вывезли его в лес

В Алтайском крае следователи предъявили обвинение троим местным жителям, которые похитили знакомого и вывезли его в лес. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Обвинение предъявили по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Двое из мужчин находятся под стражей, а третий — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, между двумя мужчинами произошел конфликт. Спустя некоторое время, желая отомстить обидчику, 21-летний местный житель уговорил двоих своих знакомых похитить 27-летнего оппонента. Вечером они приехали к его дому, обманным путем заставили выйти на улицу и затолкали его в багажник автомобиля. После этого пострадавшего вывезли в лес и избили.

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