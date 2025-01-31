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17:12, 31 января 2025Путешествия

Туриста унесла километровая лавина в Альпах

La Provence: Лавина длиной в километр унесла британского туриста у Монблана
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Emmanuel Foudrot / Reuters

Километровая лавина унесла британского туриста во Французских Альпах. Об этом сообщило издание La Provence.

Уточняется, что 28 января снег сошел в секторе внетрассового катания в долине Шамони у подножия горы Монблан. Лавина длиной в километр и шириной около 400 метров унесла 55-летнего мужчину, позже спасатели при осмотре территории заметили его локоть, торчащий из-под снега.

Британца откопали, а медики прибыли на гору на вертолете. Однако пострадавшего туриста спасти не удалось.

Ранее турист упал с высоты 600 метров на горнолыжном курорте в Болгарии. Он решил сделать фото пейзажа и сорвался со скалы.

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