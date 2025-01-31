Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:03, 31 января 2025Путешествия

Турист решил сделать фото на горнолыжном курорте, сорвался со скалы и не выжил

Novinite: Турист сорвался со скалы на горнолыжном курорте Банско в Болгарии
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ирландский турист сорвался со скалы на горнолыжном курорте Банско в Болгарии и не выжил. Об этом сообщает издание Novinite.

28 января мужчина вместе с группой других отдыхающих решил сделать фото горного пейзажа, но потерял равновесие и упал с высоты 600 метров.

Спасатели доставили 29-летнего ирландца в больницу в соседнем городе Разлог. Сначала его везли на снегоходе, а затем перенесли в машину скорой помощи.

Пострадавший получил многочисленные травмы и находился в тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти его, мужчины не стало на следующий день, 29 января.

Ранее на горнолыжном курорте Астун в испанских Пиренеях обрушилась канатная дорога. В результате пострадали десятки людей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций арестован по статье о наркотиках. Его задержали с мефедроном в центре Москвы

      Офицер ВС России полтора дня наводил артиллерию на ВСУ с перебитым позвоночником

      Посольство России прокомментировало задержание Норвегией судна с россиянами

      Стало известно о тайной переписке похищенной тюменской школьницы с мужчиной

      В зоне СВО начали использовать «Илью Муромца»

      Помогавшего иностранцам скрываться от военкомата главу отдела миграции взяли под стражу

      По факту похищения школьницы в Тюменской области возбудили дело

      Звезда «Молодежки» раскрыл правду о съемках, хоккее и пути к славе

      Запретившая в России Instagram председатель суда подала в отставку

      Российского чиновника из управления образования администрации арестовали за взяточничество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше