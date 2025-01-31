Турист решил сделать фото на горнолыжном курорте, сорвался со скалы и не выжил

Novinite: Турист сорвался со скалы на горнолыжном курорте Банско в Болгарии

Ирландский турист сорвался со скалы на горнолыжном курорте Банско в Болгарии и не выжил. Об этом сообщает издание Novinite.

28 января мужчина вместе с группой других отдыхающих решил сделать фото горного пейзажа, но потерял равновесие и упал с высоты 600 метров.

Спасатели доставили 29-летнего ирландца в больницу в соседнем городе Разлог. Сначала его везли на снегоходе, а затем перенесли в машину скорой помощи.

Пострадавший получил многочисленные травмы и находился в тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти его, мужчины не стало на следующий день, 29 января.

Ранее на горнолыжном курорте Астун в испанских Пиренеях обрушилась канатная дорога. В результате пострадали десятки людей.