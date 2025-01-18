Десятки человек пострадали при обрушении канатной дороги на курорте

На горнолыжном курорте в Испании из-за падения подъемника пострадало 30 человек

На горнолыжном курорте Астун в испанских Пиренеях обрушилась канатная дорога. Об этом сообщает «Би-би-си».

Во время работы подъемника оборвался трос, из-за чего сиденья подкинуло и людей выбросило из кресел. В результате происшествия пострадало по меньшей мере 30 человек, 17 из них получили серьезные травмы. Десятки людей остаются висеть на 15-метровой кресельной канатной дороге, ожидая спасателей.

Курорт временно закрыт для посетителей, на месте работают экстренные службы. Пострадавших госпитализируют на вертолетах санавиации. Причина обрыва выясняется — предположительно, один из маховиков кресельного подъемника сорвался со спицы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что «шокирован известием об аварии» и предложил полную поддержку правительства.

В январе прошлого года около десяти человек сорвались с горнолыжного подъемника на курорте Степаново в Подмосковье. Из-за отсутствия эвакуации некоторые отдыхающие решились спрыгнуть вниз. Пострадали как минимум три человека.