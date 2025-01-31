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12:36, 31 января 2025Силовые структуры

У главы Российской ассоциации электронных коммуникаций нашли кокаин

ТАСС: Против главы РАЭК возбудили дело о сбыте наркотиков, у него нашли кокаин
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Главу РАЭК арестовали по наркотической статье

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков в отношении директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. Об этом сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

У него в ходе досмотра был обнаружено 2,22 грамма мефедрона.

Тверской районный суд Москвы арестовал Гребенникова по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ на срок 1 месяц и 19 суток. В суде предоставили «Ленте.ру» видео с заседания.

На кадрах виден мужчина в стеклянном аквариуме.

Гребенникову вменяют покушение на сбыт наркотика. По закону ему грозит до 15 лет колонии.

Обвиняемого задержали 24 января на Самотечной улице в Москве. Полицейские считают, что он причастен к систематической торговле наркотиками.

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